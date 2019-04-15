İstanbul Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesinde gerçekleşen olayda; iddiaya göre, kafe işleten M.C.G. ile M.E, kirayı ödemedikleri gerekçesiyle dükkan sahibi tarafından mekandan çıkarıldılar. Ardından mal sahibi, mekanı Mustafa Tiryaki’ye devretti. Mal sahibi tarafından kovulan iki şahıs, kovulmaları konusunda Mustafa Tiryaki’yi suçladılar.