İstanbul Sözleşmesi konusunda sessiz kalan Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım
Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, İstanbul Sözleşmesi konusunda sessiz kalmıştı. Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatmadan önce sosyal medyayı oldukça aktif kullanan zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, artık eskisi gibi değil. Instagram'dan fotoğraflarını sildi, Twitter'da da nadiren kendisini gösteriyor.
Geçmişte gündeme dair yorumlarıyla sıklıkla adından söz ettiren Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair hiçbir yorum yapmadı.
Bu hamlesiyle şaşırtan Gökbakar, sessizliğini ise umut verici cümlelerle bozdu. Twitter'dan paylaşım yapan Gökbakar, son zamanlarda yaşananlara dair şunları yazdı:
''Dünya topyekun zor bir dönemden geçiyor. Koşullar ne olursa olsun; bu ülkeye ve özellikle gençliğine güvenim tam. Panik havası yaratan, bittik battık diye umutsuzluk pompalayanların aksine güzel günlere umutla bakın...''