İstanbul son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor! İşte iki resim arasındaki büyük fark
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Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı kentte bu yıl sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. İstanbul’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
Bu sene beklenen yağışlar henüz gelmedi. Ocak ayının son haftasına girilirken hala güneşli bir hava etkili oluyor. Öte yandan barajlar alarm verirken ağaçlar çiçek açıyor.
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İstanbul’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
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