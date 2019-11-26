İstanbul Şişli'deki İranlı cinayetinde yeni detaylar
İSTANBUL Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
İSTANBUL Şişli Esentepe Mahallesinde, 14 Kasım'da, meydana gelen olayda; arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Pehlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Pehlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından esrarengiz cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu yönünde herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi.
3 ay önce İran'dan geldiği öğrenilen Mesut Pehlevi'nin bilgisayar programcılığı işiyle uğraştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mesut Pehlevi'nin kullandığı bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü olayın şüphelilerine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söylediler.
Pehlevi'nin sosyal medya hesabından, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, benim için dua edin ben bunu yapmadan onlar beni öldürmesin" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti.