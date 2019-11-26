İstanbul Şişli'deki İranlı cinayetinde yeni detaylar

Öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından esrarengiz cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda Mesut Pehlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu yönünde herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi.