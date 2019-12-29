İstanbul Şişli'de trafo binasında mahsur kaldığını iddia eden kişi gözaltına alındı
İSTANBUL Şişli'de trafo binasında mahsur kaldığını iddia eden kişi, itfaiye ve çilingir yardımıyla kurtarıldı. Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek geldiği trafo binasında 2 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren kişi, çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alındı.
İSTANBUL Şişli Dolapdere Caddesi'ndeki cep telefonu operatörlerinin ortak kullandığı trafo binasında yaşanan olayda; trafo binasının yanındaki benzin istasyonu çalışanları, bir kişinin yardım çığlıklarını duyarak sesin geldiği tarafa yöneldiler.
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Yardım isteğinin trafo binasında mahsur kalan bir kişiden geldiğini fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
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İtfaiye ekipleri, elektrikli makasla trafonun kapısını kesmeye çalışırken, mahsur kalan kişi de kapının arkasındaki molozları temizleyerek içeriden yardım etti.
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Bu sırada yoldan geçen bir kişi kendisinin çilingir olduğunu söyleyerek, kapıya zarar vermeden açabileceğini söyledi.
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