İstanbul Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü
İSTANBUL Şişli'de kaldırımda yürüyen bir kişi, reklam panosundan kopan bir parçanın kafasına düşmesi sonucu öldü. Reklam panosu, devrilmemesi için iki vinçle sabitlendi.
İSTANBUL Şişli Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen olayda; Hasan Aydın, Zincirlikuyu metrobüs durağına gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, kafasına reklam panosundan kopan bir parça düştü.
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Ağır yaralanan Aydın, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Hasan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Olayın ardından, bir inşaatın önündeki reklam panosu rüzgardan devrilmemesi için iki vinç yardımıyla sabitlendi.
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