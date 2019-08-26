İstanbul Şile'de terk edilen gemiden yakıt sızıntısı iddiası
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Şile Karaburun mevkisi siyaha bulandı. Çevre sakinleri sahile vuran yakıtın 8,5 ay önce karaya oturduktan sonra terk edilen gemiden sızdığını söylerken balıkçılar geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının da azaldığını öne sürdü.
İSTANBUL Şile Karaburun mevkisini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.
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Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi 'Natalia' fırtına nedeniyle karaya oturmuştu.
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Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.
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Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi.
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