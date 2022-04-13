İstanbul semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü
İSTANBUL semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düştü. Pazarcılar önümüzdeki haftalarda fiyatların daha da düşeceğini belirtti. Vatandaşlar ise geçen haftaya göre düşen fiyatların da pahalı olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz haftalar pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta düşüşe geçti.
Pazarcılar mevsiminde olmayan ürün fiyatlarının yüksek olduğunu söylerken genel olarak da pahalılığa dikkat çekti.
Vatandaşlar geçen haftaya göre düşen fiyatların da pahalı olduğunu söyledi.
Fiyatların düşüşte olduğunu söyleyen pazarcı İrfan Satış, "Geçen hafta patlıcan 30, fasulye 45, biber 70 liraydı. Bu hafta patlıcan 15 lira, fasulye 35, biber 30 liraya düştü. Fiyatlar geçen haftaya nazaran daha düşük. Havaların ısınmasıyla seralarda mallar yetişti fiyatlar düştü. Geçen haftalarda talep çoktu, mal azdı. Önümüzdeki haftalarda daha da düşecektir" dedi.