İstanbul seçimlerini en yakın bilen anket şirketleri belli oldu
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için yapılan anketlerde sonucu en yakın bilen Sonar ve Betimar oldu.
31 Mart yerel seçimleri sonrası gözler anket firmalarına çevrildi. Özellikle sonucu en çok merak edilen İstanbul'da yapılan anketler çok konuşuldu. İstanbul'da sandıkların yüzde 79'u açılırken Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 50.5 oy alırken, Murat Kurum 40.74'te kaldı.
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Sonuçların şekillenmesinin ardından kamuoyu araştırma şirketlerinin İstanbul anketleri merak konusu oldu. Buna göre çoğu firma İmamoğlu'nun kazanacağını öngördü. Ancak en yakın sonucu bilen Betimar ardından Sonar oldu.
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