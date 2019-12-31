İstanbul Sarıyer'de emekli kaptan teknesinde ölü bulundu

"Yaz kış teknede yaşardı"

Teknede ölü bulunan Ercan Karakış'ın yaz kış teknede yaşadığını belirten Necati Kahioğlu, "Yıllardır bu güzergahta yürürüm. Sürekli gördüğüm biriydi. Yaz kış sürekli bu teknede yaşardı. Biraz önce buradan geçerken kalabalığı görüp, sordum. Kafasını vurarak yere düştüğünü söylediler. Ancak kimse ne olduğunu bilmiyor" dedi.