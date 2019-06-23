İstanbul sandık başında! Seçmen nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

Seçmen listeleri güncellenmeyecek

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Seçimde kullanılan sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.