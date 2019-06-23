İstanbul sandık başında! Seçmen nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...
23 Haziran İstanbul seçimi için İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen bugün sandık başına gidiyor. Peki bu seçimde seçmen nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...
Sadece İBB pusulası konulacak
Seçmenin önüne sadece büyükşehir belediye başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.
31 Mart'taki partiler seçime girecek
Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.
Sandık kurulları yeniden oluşturulacak
Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçildi. 31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.
Seçmen listeleri güncellenmeyecek
31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Seçimde kullanılan sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.