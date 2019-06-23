İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İBB Başkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidilen İstanbul'da havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt’un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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İstanbul'da hava durumu
Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul’da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
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Hava sıcaklıkları
Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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