İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu

İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İBB Başkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidilen İstanbul'da havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu - Sayfa 1

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu - Sayfa 2

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt’un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu - Sayfa 3

İstanbul'da hava durumu

Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul’da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

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İstanbul sandık başına gidiyor! İşte hava durumu - Sayfa 4

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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