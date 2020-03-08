İstanbul Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
İSTANBUL Sancaktepe’de müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İSTANBUL Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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İddiaya göre, Safa Mahallesi Cami Sokağı'ndaki iki aparmanın önündeki rögarlardan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri müteahhit Şeker Ş.'den sorunun çözülmesini istedi.
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Olay yerine gelen Şeker Ş. ile apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman sakinlerinden Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile müteahhit Şeker Ş., silahla yaralandı.
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