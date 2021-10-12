İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir için çok kuvvetli yağış uyarısı geldi! İl il hava durumu
Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Trakya'nın batısı, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sıcaklıklar bu bölgelerde 4 ila 6 derece arasında azalarak mevsim normallerinin altına inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul başta olmak üzere Trakya'nın batısı, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ekim hava durumuna ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısı, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Bolu çevrelerinin, Salı Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), yarın (Salı) öğle saatlerinde Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) yağış bekleniyor. Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
Marmara bölgesinde hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Salı öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Salı öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.