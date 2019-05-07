İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran sağanak, vatandalara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçaklarına sığındı.
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Parkta spor yapan bazı vatandaşlar ise ağaçların altında korunmaya çalıştı.
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Taksim Meydanı’nda sağanak yağış sonrası vatandaşlar etrafa kaçıştı.
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