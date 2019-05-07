İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran sağanak, vatandalara zor anlar yaşattı.

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 

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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti - Sayfa 2

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçaklarına sığındı.

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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti - Sayfa 3

Parkta spor yapan bazı vatandaşlar ise ağaçların altında korunmaya çalıştı.

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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu gözyüzündeki o görüntü şok etti - Sayfa 4

Taksim Meydanı’nda sağanak yağış sonrası vatandaşlar etrafa kaçıştı.

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