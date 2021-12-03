İstanbul saatlik hava durumu! Meteoroloji uyardı lodos geri döndü bu illerdekiler dikkat!
Hafta başında etkili olan lodos can kayıplarına neden olmuştu. Meteoroloji'den bugün için yeni uyarı geldi. 06.00-22.00 saatlerine dikkat! İşte son hava durumu tahminleri...
Hafta başında etkili olan fırtına çatıları uçurdu, denizleri taşırdı ve can kayıplarına neden oldu. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Yetkililer çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bu saatlere dikkat: 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Sağanak yağış uyarısı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ki yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.