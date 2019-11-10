İstanbul Pendik'te düğünde silahlı saldırı 1 ölü 2 yaralı
İSTANBUM Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.
İSTANBUL Pendik'teki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.
111
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı.
211
Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.
311
Saldırıda, Şenol, İlyas ve Murat Kara yaralandı.
411