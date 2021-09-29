İstanbul Otogarı'na 5 bombayı bakın kaç paraya taşımışlar! 3 kişi için 39.5 yıl hapis istendi

Arslan, Zal’ın çantayı teslim edeceği Yaşar Samur adlı kişiyle nezarethanede karşılaştıklarını belirterek, "Para için bu işler yapılır mı?" demesi üzerine Samur’un "Ben para için her şeyi yaparım" dediğini aktardı. İbrahim Zal'ın yasa dışı bir eşya taşıyacağından haberdar olduğunu belirten Arslan, "Bunu silah olarak biliyordum. Bunu da emaneti almaya giderken yol ortasında öğrendim. O andan sonra vazgeçsem bile geri dönecek yol param yoktu. Çantanın içerisinde bu kadar yüklü miktarda bomba olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir örgütle alakam yoktur. Ben uyuşturucu madde kullanırım.” iddiasında bulundu.