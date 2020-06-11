İstanbul Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

İSTANBUL Beşiktaş Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi, zabıta ekiplerince kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kuruluna haber verildi.