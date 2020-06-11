İstanbul Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu
İSTANBUL Beşiktaş Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Kalıntılar havadan da fotoğraflandı.
İSTANBUL Beşiktaş Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi, zabıta ekiplerince kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kuruluna haber verildi.
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Anıtlar Kurulu görevlileri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kurul tarafından kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek.
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Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.
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Tarihi kalıntılar havadan da fotoğraflandı.
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