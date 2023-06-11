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İstanbul ona çok yaradı! Erling Haaland hem şampiyon hem de kral oldu!

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İstanbul ona çok yaradı! Erling Haaland hem şampiyon hem de kral oldu!

Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland hem kral hem de Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu! Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan yolunda çıktığı 13 maçın 11'inde forma giyip 12 kez fileleri havalandıran Haaland, rekorlar kırdığı sezonda gol kralı oldu.

İstanbul ona çok yaradı! Erling Haaland hem şampiyon hem de kral oldu!

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.

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İstanbul ona çok yaradı! Erling Haaland hem şampiyon hem de kral oldu!

Manchester City’nin final yolculuğundaki 13 maçında 11’in forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

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İstanbul ona çok yaradı! Erling Haaland hem şampiyon hem de kral oldu!

Rekorlar kırıp tarih yazdı

 Manchester City’nin Norveçli yıldızı Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

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İstanbul ona çok yaradı! Erling Haaland hem şampiyon hem de kral oldu!

Son 16 turunda, ilk yarısında “hat-trick” yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

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