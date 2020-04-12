İstanbul meydanları ve caddelerinden tarihi fotoğraflar...
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un en kalabalık cadde ve sokakları bomboş kaldı... Taksim ve Mecidieköy meydanı gibi günün 24 saati boş kalmayan meydanlarda in cin top oynadı adeta...
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un boş cadde ve sokaklarından arşivlik fotoğraflar çıktı...
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İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
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İstanbul'un Avrupa yakasında Taksim Meydanı ve Mecidieköy Meydanı ile E-5 karayolunda in cin top oynuyor.
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Taksim Meydanı'ndan yansıyan görüntüler ise belki de tarihte daha önce hiç bu kadar sessiz kalmış mı sorusunu sorduruyor.
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