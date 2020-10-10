İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü paylaşan şüpheliler gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal ağ üzerinden grup kurarak müstehcen çocuk videoları paylaşıldığını tespit etti. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri 17 ilde toplam 39 adrese operasyon düzenledi.