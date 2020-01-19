İstanbul Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüsle çarpıştı 3 yaralı
İSTANBUL Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, metrobüs yolunda ilerleyen ve adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 TN 2706 plakalı metrobüsle çarpıştı.
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Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, metrobüsteki iki yolcu hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne olay yerinde kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ile hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırıldı.
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Metrobüs yolunda meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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