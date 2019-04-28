İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı

İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı

İSTANBUL Maltepe'de silahlı bir maganda, araç alım satımı ve kiralama işi yapan bir dükkana kurşun yağdırdı. O esnada mekanın boş olması olası bir facianın önüne geçti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı - Sayfa 1

İSTANBUL Maltepe’deki Esenkent Mahallesinde oto alım satım ve kiralama alanında faaliyet gösteren Veli Dalveren’e ait işyeri önceki gece kurşunların hedefi oldu.

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İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı - Sayfa 2

O esnada galerinin boş olması olası bir faciayı önledi.

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İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı - Sayfa 3

İşyeri sahibi Veli Dalveren, kurşunlardan birinin dükkanın dış duvarında kaldığını, diğer 4 merminin ise dükkanın içerisine isabet ettiğini anlattı.

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İstanbul Maltepe'de maganda galeriyi silahla taradı - Sayfa 4

4 mermiden ikisinin duvara, birinin televizyona ve birinin klimaya isabet ettiği öğrenildi.

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