İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! Büyükçekmece Gölü'nden gelen görüntüler herkesi korkuttu
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Mevsim normallerinin üstünde olan sıcaklıklar birçok bölgede su kaynaklarında azalmalara neden oldu. İstanbul'da da Büyükçekmece gölünün çekilmesi ile su sıkıntısı başladı. Havadan dron ile çekilen görüntülerde gölde kara parçalarının ortaya çıktığı görüldü.
Sıcak geçen temmuz ayı sonrasında İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan baraj göllerinin büyük kısmında çekilme yaşandı.
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Çekilme yaşanan Büyükçekmece Baraj Gölü'nde de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.
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Yüzde 15 seviyelerine inen baraj gölünde kara parçaları ortaya çıktı.
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Havadan dron ile çekilen görüntülerde barajın kıyılarındaki metrelerce çekilme ve ortaya çıkan kara parçaları görülüyor.
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