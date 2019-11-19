İstanbul Küçükçekmece'de liseli kız kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü
İSTANBUL Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı. Gözaltına alınan minibüs şoförü, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İSTANBUL Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, geçtiğimiz perşembe günü, meydana gelen olayda; ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu.
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Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü.
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Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı.
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İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.
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