İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını
İSTANBUL Maltepe Kayışdağı orman bölgesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İSTANBUL Maltepe Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İki ayrı noktada çıktığı bildirilen yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterlerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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İstanbul Valiliğinden açıklama
Yangına ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan bilgiye göre, Maltepe Kayışdağı orman bölgesinde saat 16.35'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
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