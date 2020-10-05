İstanbul kavruluyor! Sıcaklık 35 dereceye çıktı soluğu Boğaz'da aldılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye yaklaştı. Ekim ayında yazdan kalma havayla şaşıran İstanbullular ise soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Çanakkale'de, 8 Ekim 1984'te tarihinde 31.7 olan azami sıcaklık değeri, bugün 31.8 derece ile 36 yıl aradan sonra rekor kırdı. Balıkesir'de ise 3 Ekim 1952'de 33.3 olarak ölçülen sıcaklık, bugün 36.5 derece ölçüldü ve 68 yılın rekoru kırılmış oldu.