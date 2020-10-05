İstanbul kavruluyor! Sıcaklık 35 dereceye çıktı soluğu Boğaz'da aldılar
Ekim ayında Ağustos sıcaklarını yaşayan İstanbul'da sıcaktan bunalanlar kendini Boğaz'a attı. Kimi İstanbullular ise kendilerini ağaç gölgelerine attı... Çanakkale ve Balıkesir'de ise yılların sıcaklık rekorları kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye yaklaştı. Ekim ayında yazdan kalma havayla şaşıran İstanbullular ise soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Çanakkale'de, 8 Ekim 1984'te tarihinde 31.7 olan azami sıcaklık değeri, bugün 31.8 derece ile 36 yıl aradan sonra rekor kırdı. Balıkesir'de ise 3 Ekim 1952'de 33.3 olarak ölçülen sıcaklık, bugün 36.5 derece ölçüldü ve 68 yılın rekoru kırılmış oldu.
İstanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce vatandaş bunaldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı.
Ağustos ayı gibi sıcaklık var
Yazdan kalma bir hava olduğunu belirten Haşim Eren," Bugün havanın sıcak olacağını duyduk bizde soluğu boğazda aldık. Ağustos ayından kalma bir hava var. Dalıp dalıp çıkıyoruz. Fırsatı değerlendirelim dedim" ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa'dan yüzmeye gelen bir başka kişi ise," Harika bir su var. Sıcak havayı görünce Gaziosmanpaşa'dan motosiklete atlayıp geldik. Bir daha böyle bir havayı bulamayız uzun bir zaman. Yavaş yavaş kış geliyor" şeklinde konuştu.