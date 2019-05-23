İstanbul Kasımpaşa'da bozuk kaymak kavgası
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Kasımpaşa'da bozuk kaymak nedeniyle çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı. Market çalışanının elinden yaralandığını gören karı koca, olay yerinden koşarak kayıplara karıştı.
İSTANBUL Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.
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Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı.
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Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.
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