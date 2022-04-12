İstanbul Kartal'da korkutan görüntü denizde çöp dağları oluştu
İSTANBUL Kartal sahilinde bulunan balıkçı barınağında su altından çekilen görüntüler kirliliğin boyutu gözler önüne serdi. Dalgıç İsa Şahintürk, "Teknelerden düşen bütün plastikler ve araba lastikleri yıllarca kalıyor ve o bölgede çöp dağları oluşturuyor" dedi.
İSTANBUL Kartal sahilinde bulunan balıkçı barınağında su altından çekilen görüntüler dehşete düşürdü.
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Yüzeyden çok fazla kirli durmayan ancak su altı görüntülenen balıkçı barınağının zemininin çöp tabakası ile kaplandığı görülüyor.
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Denizin tabanında ise araba lastikleri, cam şişeler, konserve kutuları, demir parçaları gibi atıklar bulunuyor.
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Bölgede canlı yaşamına dair izlerin görülmediği görüntüler çevre felaketinin boyutunu gözler önüne seriyor.
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