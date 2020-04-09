İstanbul Kartal Sahilinde pes artık dedirten görüntü! Yaptığı şeye bak
İSTANBUL'da sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu dönemde Kartal Sahil'de pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Kartal sahilde bir kadın, yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı. Polisler kadına trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı.
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Kartal'daki fuhuş pazarlığının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Hayat kadını polis ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklandı.
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Polis ekipleri saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı.
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Polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda kadının fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
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