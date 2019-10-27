İstanbul Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı
İSTANBUL Kartal sahil yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü diğer sürücüler kurtardı.
İSTANBUL Kartal sahil yolu Pendik istikametinde meydana gelen kazada; iddiaya göre makas atarak ilerlediği belirtilen Recep Ş. yönetimindeki 34 ZB 2080 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak karşı şeride geçti.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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Olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Recep Ş., tedavi altına alındı.
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