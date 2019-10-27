İstanbul Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı

İSTANBUL Kartal sahil yolu Pendik istikametinde meydana gelen kazada; iddiaya göre makas atarak ilerlediği belirtilen Recep Ş. yönetimindeki 34 ZB 2080 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak karşı şeride geçti.