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İstanbul karla kaplandı, yollar boş kaldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul karla kaplandı, yollar boş kaldı!

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Trafik eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.

İstanbul karla kaplandı, yollar boş kaldı!

 İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkilerken, kimi yerlerde de vatandaşlara kar sevinci yaşattı.

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İstanbul karla kaplandı, yollar boş kaldı!

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor. Trafik eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.

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İstanbul karla kaplandı, yollar boş kaldı!

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

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İstanbul karla kaplandı, yollar boş kaldı!

Vatandaşların, kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

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