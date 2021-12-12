İstanbul Karaköy'de Türk bayrağını koparan şahsa esnaftan dayak
İSTANBUL Karaköy'de iki gün üst üste Türk bayrağı koparıldı. Olaya tepki gösteren esnaf, ikinci gün asılı bulunan Türk bayrağını koparan kişiyi dövdü.
İSTANBUL Beyoğlu Karaköy yeraltı çarşısında iki gün arka arkaya asılı bulunan Türk bayrağı koparıldı.
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İlk olay cuma akşamı meydana geldi.
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Gece saatlerinde biri kadın üç kişi alt geçitten geçtikleri sırada asılı bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştı.
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Bir erkek zıplayarak Türk bayrağını kopararak arkadaşına verdi, oda zıplayarak sevinç gösterisi yaptı.
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