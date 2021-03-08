İstanbul kadınlarının başına bela olan gölge! 504 suç dosyası çıktı
İSTANBUL sokaklarında kadınların korkulu rüyası haline gelen suç makinası, 'gölge' lakaplı 10 yaşındaki B.G. çıktı. Gölge kod adlı B.G. 10 yaşında tam 504 suç dosyası var. O bir yankesici... ve yaşı küçük olduğu için de yargılanamıyor...
Suç dünyasındaki kod adı Gölge... 10 yaşında tam 504 suç dosyası var. O bir yankesici... Hakkında "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılan B.G., İstanbul sokaklarında sayısız suç işledi. Hukukçulara göre; cezai sorumluluğu bulunmadığı için yargılanamıyor, her gözaltı işleminden sonra serbest kalıyor ve Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından sonra da geçmiş suçlarından ötürü yargılanamayacak. 'Gölge' kurbanlarının özellikle kadınlar arasından seçiyor ve bakın Sabah gazetesinin elde ettiği kamera görüntülerine göre bunu nasıl yapıyor...
Kurbanlarını hep kadınlardan seçiyor
"Çocuğu" izlenimi verebilmek ve dikkat çekmemek için özellikle kadınları hedef seçiyor. Arkalarından yürüyor ve çantalarından cep telefonları ile cüzdanlarını sessizce çalıyor. İşte çeteler tarafından kullanıldığı da iddia edilen "Suça Sürüklenen Çocuk" B.G.'nin suç dolu yaşamı...
Sayaç gibi suç işliyor! 504 dosyada ismi geçiyor
B.G., İstanbul'un neredeyse her ilçesinde suç işlemiş ve henüz 10 yaşında bir yankesici... Tam 504 suç dosyasında ismi geçiyor. Namı öylesine ilerlemiş ki; onun için "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılıyor. B.G., hukuk dilinde bir Suça Sürüklenen Çocuk...
Suç dünyasında kod adı 'Gölge'
Suç dünyasında ise "Gölge" kod ismiyle tanınıyor. "Gölge" kod adının da bir manası var. İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih ve Şişli İlçeleri başta olmak üzere farklı ilçelerinde yankesicilik ve hırsızlık yapıyor. Karakollardaki polisleri dahi bezdiren B.G., suç işlemek için yaya trafiğinin kalabalık olduğu caddeleri, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma durakları ile toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.