İstanbul Kadıköy'de terasta komşular için dansözlü konser verdi

Dansçı Su Selda Uzun, “Sahneyi çok seviyorum. Çok özlüyorum. Öncelikle böyle bir fırsat tanıdıkları için komşulara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biraz çekinmiştik başta acaba sıkıntı verir mi, ses olur mu gürültü rahatsız eder mi diye. Bir taraftan moraller bozuk ama aynı şekilde moralleri yükseltmeye de ihtiyacımız var. En azından öyle bir katkısı olur mu olmaz mı çok aslında kafamda soru işaretiydi ama denedik ve gördük çok güzel tepkiler aldık." dedi.