İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı
İSTANBUL'da etkili olan lodos sonrası Kadıköy Caddebostan sahili kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor.
İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı.
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Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı.
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Kamyonlar dolusu kırmızı yosun toplandı.
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