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İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

İSTANBUL'da etkili olan lodos sonrası Kadıköy Caddebostan sahili kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor.

İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı.

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İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı.

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İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı.

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İstanbul Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı

Kamyonlar dolusu kırmızı yosun toplandı.

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