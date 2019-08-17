İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a bir tepki de Meltem Cumbul'dan geldi!
Geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul-İzmir otoyolunu öve öve bitiremeyen Demet Akalın'a sanatçı Meltem Cumbul'dan sert bir tepki geldi.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda seyahat ederken, sosyal medya hesabından geçiş ücretinin pahalı bulunduğu otoyolu öven bir paylaşımda bulunmuş, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak teşekkür etmişti.
Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" dediği paylaşım için Recep Tayyip Erdoğan arayıp teşekkür ederken ilk tepki CHP'li Mahmat Tanal'dan gelmişti.
CHP’li Mahmut Tanal, yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 saatte geçtiğini söyleyerek yeni yolu öven şarkıcı Demet Akalın’ın yasal hız sınırını aştığını iddia etmiş, Tanal, Akalın’ı arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da ‘suç ve suçluyu övmek’ten soruşturma açılması gerektiğini söylemişti.
CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın ardından bir tepki de başarılı oyuncu Meltem Cumbul'dan geldi. Cumbul, otoyolunun pahalı olduğu attığı bir tweet ile Akalın'a şu şekilde anlatmaya çalıştı: