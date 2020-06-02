İstanbul İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde, eski günleri döndü.
İSTANBUL Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz girmek yasaklanmıştı.
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Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
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Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.
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