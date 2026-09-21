İstanbul iki gün boyunca karanlığa gömülecek! 21-22 Eylül elektrik kesintisi mahalle listesi

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ TÜM GÜNE YAYILACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyurularda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi.

Güncel kesinti listesinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların günlük planlamalarını aksatmamak adına enerji veriliş saatlerini ve adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri önerildi.