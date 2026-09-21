İstanbul iki gün boyunca karanlığa gömülecek! 21-22 Eylül elektrik kesintisi mahalle listesi
BEDAŞ'ın yatırım ve bakım faaliyetleri çerçevesinde 21 ile 22 Eylül tarihlerinde İstanbul genelinde pek çok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak olup, yüzlerce mahalle ve sokağı kapsayan bu kesintilerin saat kaçta başlayıp ne zaman biteceği ile hangi bölgeleri etkileyeceği vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte 21-22 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi olacak mahalle listesi...
İstanbul'da yeni haftanın açılışıyla beraber milyonlarca insanı yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi takvimi açıklandı; şebeke altyapısı ile bakım ve onarım faaliyetleri doğrultusunda Avrupa Yakası'nın yirmi dört ilçesinde 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleri boyunca çeşitli zaman dilimlerinde enerji kesintileri yapılacak.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ TÜM GÜNE YAYILACAK
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyurularda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi.
Güncel kesinti listesinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların günlük planlamalarını aksatmamak adına enerji veriliş saatlerini ve adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri önerildi.
21 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde 21 Eylül Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler şöyle:
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 22 EYLÜL 2026 TARİHİNDE DE DEVAM EDECEK!
Elektrik kesintileri 22 EYLÜL tarihinde de devam edecek. Buna göre kesintiler şu ilçe ve mahallelerde olacak...