İstanbul için 'Sarı Alarm' verildi! Gök yarıldı bardaktan boşanır gibi yağıyor
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Yoğun yağış sürerken Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı alarm' geldi. İşte sağanağın vuracağı yerler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı alarm' verdi. Meteorolojeiden yapılan açıklamaya göre, başta olmak üzere Marmara bölgesi için sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. İstanbul'da sabah saat 06:00 sularında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.
İstanbul'da etkili yağış: Sarı kod uyarısı geldi
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen yağışlara dikkat şeklinde sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı' hava dalgasının etkili olacağını belirtti.