İstanbul için saat verildi kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İki gün boyunca etkili olacak
İstanbul, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yeni tahminde bulunarak İstanbul için gün ve saat verdi. İşte yurtta hava durumu...
İstanbul'da yer yer kar yağışı etkili olurken bu yağış kısa sürdü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı için yarını işaret ederek saat verdi.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-Bugün Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney Doğu'da yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.
-Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı. Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan günlük hava durumu değerlendirilmesinde şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.