İstanbul için korkutan 'soğuk' uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor
SON günlerde sıcaklıktan adeta kavrulan İstanbul'u kötü günler bekliyor. Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde havaların aniden soğuyacağını ve aşırı yağışların çok tehlikeli gözüktüğünü söyledi.
Türkiye özellikle de Marmara Bölgesi birden bire 8 derece artan sıcaklarla adeta kavruluyor. Hava ne zaman serinleyecek die soranlara ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kötü haber geldi. Hava sıcaklı 20'li derecelere kadar düşecek, aşırı yağışlar fena vuracak.
Önümüzdeki günler için yağış uyarısında bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, ‘Perşembe günü ise yağışlı hava kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. Çok tehlike gözüküyor.’ dedi.
Prof. Dr. Şen’in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "5 gündür çok sıcak bir hava dalgası mevcut. Dün bütün Türkiye’nin hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerindeydi. Perşembe günü ise hava dalgası kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek."
"Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. İstanbul’da sıcaklıklar 20’li dereceleri görecek."