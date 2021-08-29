İstanbul için korkutan 'soğuk' uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

Önümüzdeki günler için yağış uyarısında bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, ‘Perşembe günü ise yağışlı hava kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. Çok tehlike gözüküyor.’ dedi.