İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler
İBB yönetimi tarafından 2007 ile 2009 yılları arasında Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde 4 bin 364 adet mekanik sondaj yapılara hazırlanan zemin risk raporuna göre eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk daha yüksek.
Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu. İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; 2007 ile 2009 arasında dönemin İBB yönetimi öncülüğünde Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde tamamlanan “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi”nde kentin güneyindeki yüksek riskli zemine sahip yerler tek tek sıralanmış.
Çalışmada, zemin sıvılaşma özelliği bulunan bu alanlarda yapılaşmaya gidilmemesi, mevcut yapıların kontrolden geçirilmesi uyarısı yapılıyor.
Toplam 700 kilometrekarelik alanda 4 bin 364 adet mekanik sondaj çalışması ile hayata geçirilen araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak;