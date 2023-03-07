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İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler

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İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler

İBB yönetimi tarafından 2007 ile 2009 yılları arasında Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde 4 bin 364 adet mekanik sondaj yapılara hazırlanan zemin risk raporuna göre eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk daha yüksek.

İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu. İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde risk yüksek.

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İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; 2007 ile 2009 arasında dönemin İBB yönetimi öncülüğünde Avrupa yakası güneyi ile Anadolu yakasının güneyinde tamamlanan “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi”nde kentin güneyindeki yüksek riskli zemine sahip yerler tek tek sıralanmış.

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İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler

Çalışmada, zemin sıvılaşma özelliği bulunan bu alanlarda yapılaşmaya gidilmemesi, mevcut yapıların kontrolden geçirilmesi uyarısı yapılıyor.

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İstanbul için kaygan zemin uyarısı! İşte en riskli gösterilen ilçeler

Toplam 700 kilometrekarelik alanda 4 bin 364 adet mekanik sondaj çalışması ile hayata geçirilen araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak; 

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