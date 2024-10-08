İstanbul için kar yağışı açıklaması! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Şen, açıklamalarının devamında şöyle konuştu: Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz.