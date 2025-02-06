İstanbul için çifte kar uyarısı! Bu akşama dikkat yeniden başlıyor
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı, kentte herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, hangi bölgelerde daha etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’daki kar yağışının bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının daha çok kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü.
Megakent İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Çatıları, arabaların üzerlerini beyazlatan yağış, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Kentin yüksek kesimlerinde yaşayanlar, işlerine ya da okullarınab gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında araçların üzerlerinde beyaz örtü gördü.
Peki İstanbul’daki kar yağışı ne kadar sürecek?
İSTANBUL’DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da bugün de kar var.
Şiddetli rüzglarla birleşen kar yağışının, daha çok kentin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.
AKOM DA UYARDI
Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bildirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminine göre, bugün etkili olacak kar yağışının 5-15 santimetre civarında örtü oluşturması bekleniyor.
İstanbul’daki kar yağışının cuma günü de etkili olup, hafta sonu bölgeyi terk