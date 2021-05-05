İstanbul Havalimanı'nda VIP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı

"Ameliyat edildi" bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı. Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek, "Yürüyemiyor, konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti.