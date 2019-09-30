İstanbul Havalimanı'nda sosislinin fiyatını duyanlar şaşkına döndü
İSTANBUL Havaalanı'nda bir restoranda satılan ürünlerin yüksek fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar fahiş fiyatlara tepki gösterdi.
İstanbul Havalimanı'nda suyun 10 liraya satılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bir sosyal medya kullanıcısı, aldığı 36 liralık sosislinin fotoğrafını paylaşarak duruma tepki gösterdi.
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Türkiye yazarı Fuat Uğur, İstanbul Havalimanı’ndaki fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek, havalimanında bir suyun 10 liraya satılmasını gündeme getirmişti.
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Uğur'un “Havalimanının otoparkı ise bomboş. Girdi-çıktı 24 lira yaparsan, fahiş fiyatlar koyarsan böyle. Tam bir ‘işletmecilik’ dehası” açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda yiyecek-içecek ve otopark fiyatları tartışılmaya başlandı.
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Twitter'da bir kullanıcı 'Bu fiyata sosis bile gevrek gevrek gülmüş' yazarak tepkisini ortaya koydu.
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