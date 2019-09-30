İstanbul Havalimanı'nda sosislinin fiyatını duyanlar şaşkına döndü

Uğur'un “Havalimanının otoparkı ise bomboş. Girdi-çıktı 24 lira yaparsan, fahiş fiyatlar koyarsan böyle. Tam bir ‘işletmecilik’ dehası” açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda yiyecek-içecek ve otopark fiyatları tartışılmaya başlandı.