İstanbul Havalimanı’nda robotlar göreve başladı yaşlı teyzenin esprisi güldürdü

İkinci seferde bana darıldı: Yıllarca Norveç'te işçi olarak kaldığını, robotu ilk defa bu havalimanında gördüğünü ifade eden Gürsoy, "İlk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı ve söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve sen soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey" dedi.