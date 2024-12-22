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İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

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İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

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İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

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